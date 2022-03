Elections législatives – Déi Gréng, DP et Pirates présentent leur programme

Élections législatives : Déi Gréng, DP et Pirates présentent leur programme

LUXEMBOURG - Au lendemain du début de la campagne officielle, les deux principaux partis d'opposition et le PiratePartei dévoilent, ce samedi, leurs idées pour les élections du 20 octobre prochain.

Pour Déi Gréng, réunis à Leudelange depuis 9h30, l'objectif de ce congrès est «de convaincre un maximum d'électeurs sur nos idées et de ne pas entrer dans un marchandage électoral pour une éventuelle nouvelle coalition, assure François Bausch, liste de liste dans la circonscription centre, aux côtés de Viviane Loschetter. Nous allons évoquer aussi bien la question du renouvellement politique, de l'économie, de l'écologie que des questions européennes et internationales.»

Congrès à suivre en streaming

Pour le DP, qui se réunit depuis 10h au Limpertsberg, la ligne d'attaque est claire: s'en prendre de front au bilan de la coalition CSV-LSAP sortante. «Le slogan des socialistes pour cette campagne est de dire "envie de demain". Pour ma part, je refuse que demain ressemble à aujourd'hui, clame Xavier Bettel, président du DP. Quant au CSV, leur message est de dire "Justice et continuité". Si cela veut dire maintient d'un chômage élevé, hausse de la dette et creusement du déficit, je n'en veux pas.»

De son côté, le PiratePartei, qui se réunit à partir de 19h à Roeser, va dévoiler ses propositions, ainsi que ses spots - télévisé et radio -, «tous faits par les pirates et non par des agences de communication comme tous les autres, des messages "home-made"», précise Sven Clément, président du PiratePartei Leztzebuerg. À noter que tous ces congrès peuvent être suivis en direct, en streaming, sur les sites de Déi Gréng, du DP et du PiratePartei.