Au Luxembourg : Déi Gréng et le CSV en congrès national

LUXEMBOURG – Le parti de gouvernement et le principal mouvement d'opposition réunissaient chacun ses troupes ce samedi.

Déi Gréng veut «protéger ce qui nous tient à cœur». C'était le mot d'ordre du parti membre de la majorité de gouvernement, qui organisait son congrès national ce samedi à Junglinster. Dans un communiqué transmis après l'événement, le parti a dit envoyer «un message de solidarité à l'Ukraine. La protection de la paix et de la sécurité, de la démocratie et de la liberté, de notre cohésion sociale, ainsi que du climat doit être au cœur de notre politique des années à venir», a voulu marteler le parti écologiste.

«Cette guerre doit se terminer par la défaite de Poutine. Nous ne pouvons pas accepter un monde qui récompense l'agression militaire et la violence. Il est de notre devoir de veiller à ce que les violations du droit international humanitaire cessent et que les responsables de crimes de guerre soient tenus de rendre des comptes», ont déclaré les co-présidents de parti Djuna Bernard et Meris Sehovic. Ces derniers ont aussi affirmé que Déi Gréng soutient les résultats de la tripartite sur la hausse des prix de l'énergie.