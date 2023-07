Législatives 2023: Déi Gréng fait monter ministres et députés au front

Claude Turmes et Stéphanie Empain sont têtes de liste pour Déi Gréng dans le Nord.

Les partis se mettent en ordre de bataille en vue des élections législatives du 8 octobre prochain. Déi Gréng ont ainsi confirmé, samedi dernier, Sam Tanson comme tête de liste nationale. Le parti écologiste a commencé, dans la foulée, à dévoiler ses candidats circonscription par circonscription, à commencer par le Sud et le Nord, avec à chaque fois un ministre en tête de file.

En effet, l'actuelle ministre de l'Environnement et du Climat Joëlle Welfring et le coprésident de Déi Gréng Meris Sehovic mèneront la liste du parti écologiste dans la circonscription Sud lors des prochaines législatives du mois d'octobre. Cette dernière, composée de 23 candidats, onze femmes et douze hommes âgés en moyenne de 45 ans, a été dévoilée mercredi.