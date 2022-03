Dès septembre 2015 : Déjà 2 millions de passagers au Findel

LUXEMBOURG - La barre des 2 millions de passagers annuels a été franchie dès le mois de septembre à l'aéroport du Findel. Le trafic est en augmentation par rapport aux années précédentes.

De plus en plus de passagers fréquentent l'aérogare du Findel.

Pour le seul mois de septembre 2015, lux-Airport a accueilli 266 000 passagers. Soit une hausse de 10% par rapport à septembre 2014. Depuis janvier 2015, 2 044 000 voyageurs se sont d'ores et déjà dirigés vers l'aérogare du Findel. Un an plus tôt, sur la même période, «le trafic cumulé atteignait un total de 1 899 000 passagers». Pour le moment, le trafic annuel est en hausse de 7,6%.