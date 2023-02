Festival au Luxembourg: «Déjà c’est chouette de se sentir représenté»

De retour en présentiel, le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, le Salon du livre et des cultures du Luxembourg et ARTSmanif, organisés par le CLAE, ont battu leur plein pendant deux jours.

«Je suis d’origine brésilienne, alors le premier stand que je vais tester, c’est celui du Brésil. Ensuite j’irai goûter des spécialités culinaires d’un peu partout dans le monde. L’ambiance est super chaleureuse», souriait dimanche Marianne, une maman à Luxexpo The Box. De retour en présentiel, le Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, le Salon du livre et des cultures du Luxembourg et ARTSmanif, organisés par le Clae, ont battu leur plein pendant deux jours.