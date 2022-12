Football en Argentine : Déjà la première fresque murale de Lionel Messi avec la Coupe du monde

La fresque, d’environ 6 mètres de haut sur 5 de large, a nécessité 60 bombes de peintures: située dans le quartier de Palermo, elle montre Messi et en arrière-plan le gardien Emiliano Martinez, flanqué de Paulo Dybala et Rodrigo de Paul.

C’est ma façon de dire merci. C’est aussi un cadeau pour les gens. Le football pour les Argentins est toujours une joie, et nous permet de mieux passer les moments difficiles

Le prodige argentin porte le «bisht», manteau traditionnel arabe noir et or, marque d’honneur et d’appréciation, qui lui a été mis sur les épaules lors de la remise du trophée.