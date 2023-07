Football : Déjà le but de la saison en Pologne?

La première division polonaise (Ekstraklasa) a déjà repris ses droits, quelques semaines avant le début des principaux championnats européens. Dès la première journée dimanche, on a déjà eu droit a un feu d’artifice. Lors de la rencontre entre Zaglebie Lubin et Ruch (2-1), le but vainqueur, marqué par Bartlomiej Kludka, fait déjà le tour de la Toile.