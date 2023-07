Déjà traumatisés par deux drames, les habitants se sentent «maudits»

Cinq jours après la disparition du petit Émile dans les Alpes-de-Haute-Provence, le hameau où se sont déroulées les recherches vit en apnée. Les habitants ont l’impression de revivre le cauchemar de mars 2015, quand un avion de la compagnie Germanwings s’était écrasé non loin. Le copilote, l’Allemand Andreas Lubitz, s’était enfermé dans le cockpit et avait délibérément provoqué le crash de l’appareil, emportant avec lui 149 personnes. L’avion effectuait la liaison Barcelone (Esp) – Düsseldorf (All) et s’était écrasé dans le massif de l’Estrop, près du village du Vernet.