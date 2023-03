Football/Italie: Déjà trois rouges cette saison, Mourinho électrise la Roma

Des étincelles de plus en plus fréquentes

Déjà absent dimanche contre Sassuolo (défaite 4-3), il a reçu le soutien des supporters romains avec de nombreuses banderoles et des mouchoirs blancs agités dans l'Olimpico. Accueilli en rockstar à son arrivée dans la Ville éternelle à l'été 2021, l'entraîneur de 60 ans reste l'idole des tifosi romanisti et son nom est clamé à pleins poumons à chaque match. La victoire en Ligue Europa Conférence la saison dernière, premier titre de la Roma depuis 14 ans, a contribué à entretenir cette passion, malgré les réguliers «jours sans» de la Louve en championnat.

Mais les étincelles sont de plus en plus fréquentes, souvent alimentées par l'intéressé. Fidèle à lui-même, l'ex-entraîneur du Real Madrid, Manchester United ou Chelsea veille à maintenir une tension permanente, dans une tactique éprouvée de souder ses joueurs autour de lui. Tension avec les arbitres, bien sûr, une recette dont il a toutefois tendance à abuser avec déjà trois rouges cette saison, synonymes de cinq matches ratés sur suspension.

Électrisés par leur entraîneur

Ces fréquents coups de semonce commencent à susciter des interrogations sur les envies de Mourinho, sous contrat jusqu'en 2024. «Je pouvais partir en décembre et je suis resté», a-t-il lâché début février pour assurer que son intention n'était pas de partir plus tôt, alors que son nom a été souvent cité pour le poste de sélectionneur du Portugal. Mais quelques semaines plus tard, il avait refusé d'être plus précis sur sa situation à la Roma: «Je parlerai à la fin, j'ai beaucoup de choses à dire».