Supercoupe de l'UEFA : Déjà un nouveau trophée pour lancer la saison du Real?

Ce trophée serait le 98e dans la grande armoire du Real, le club le plus titré au monde.

Le camouflet Kylian Mbappé digéré, le Real arrive rempli de certitudes, avec son récent titre continental et ses prometteuses recrues, Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouaméni, qui disputeront leur premier match officiel sous le maillot madrilène. À Madrid, cette Supercoupe est vue comme une opportunité de lancer la saison avec un premier titre, à quatre jours de la 1re journée de championnat à Almeria.

Le Real sort d'une tournée estivale convaincante aux États-Unis, avec une courte défaite face au Barça (1-0), un nul 2-2 contre le Club América et une victoire 2-0 contre la Juve. En cas de sacre, Carlo Ancelotti deviendra le premier entraîneur de l'histoire à cumuler quatre Supercoupes d'Europe. "S'il faut gagner toutes les compétitions, on essaiera", a harangué "Carletto" mardi soir, en conférence de presse, promettant de viser le sextuplé cette saison.

Karim Benzema pourrait lui dépasser les 323 buts de Raul sous le maillot merengue et devenir seul 2e meilleur buteur de l'histoire du club. L'attaquant français pourrait aussi égaler les 23 titres de la légende Paco Gento, et faire un pas de plus vers le Ballon d'or, qui semble déjà lui tendre les bras à deux mois de la cérémonie (17 octobre).