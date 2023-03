Circulation au Luxembourg: Délais respectés pour les travaux sur l'A3

Lancé début 2022, le chantier d'élargissement de l'autoroute A3, pour atteindre deux fois trois voies en 2027, «n'a pas de retard et la première phase devrait être finie à l'automne», notent les Ponts et Chaussées. Cette phase comprend la zone entre la Croix de Gasperich et l'aire de Berchem, ainsi que la création d'une passerelle à gibier à la frontière, à Zoufftgen.

Pour cet ouvrage à 6,8 millions d'euros, les travaux, débutés en mai 2022, «seront achevés début 2024». En forme de coque et composé de 2 700 m³ de béton, le passage fera 67 m de long, 50 m de large et jusqu'à 8,60 m de haut. Terrassement et fondations viennent d’être terminés et la préparation du bétonnage de la voûte est en cours. Les cintres et le coffrage seront montés sur deux week-ends, à définir (sans doute en avril mai), lors desquels le trafic se fera en «bi-directionnel sur deux fois une voie».