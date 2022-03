Delarue a présenté ses excuses

La productrice Yamina Benguigui était furieuse contre l'animateur qui lui a demandé s'il pouvait «lui tenir ses globes» lors de la cérémonie des Globes de Cristal.

«Je n’ai rien contre Jean-Luc Delarue, que j’ai rencontré plusieurs fois et qui a toujours été correct et élégant, avait déclaré la productrice. Il vient de me laisser plusieurs messages sur mon portable. Mais, il m’a touchée dans ma dignité devant des centaines de milliers de téléspectateurs. C’est un geste trop grave et discriminant pour ne pas demander des explications et des excuses publiques.» Jean-Luc Delarue l'a bien compris.