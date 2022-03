Delarue: «La vie des autres m'intéresse»

Animateur-producteur emblématique sur France 2, Jean-Luc Delarue anime deux rendez-vous sur la chaîne française: Toute une histoire et Ça se discute. Interview avec L’essentiel.

Jean-Luc Delarue se fait rare dans les médias, ce qui ne l'empêche pas de durer sur France 2, depuis près d'une décennie. (afp)

C’est parti pour neuf semaines et demie! Entraînement intensif depuis la fin de semaine passée, et le 6 avril prochain à Paris, Jean-Luc Delarue prendra le départ de son deuxième marathon. Objectif annoncé: boucler la course en 4 heures. Il précise: «J’ai fait quelques courses, des semi-marathons ces temps derniers. J’avais prévu de m’engager au Triathlon d’Annecy pendant l’été 2007. J’ai dû renoncer à cause d’un problème à un pied…».

Que le téléspectateur se rassure: cette activité sportive ne l’éloigne pas pour autant de la télé: dans le rôle du médiateur, il anime encore et toujours la quotidienne «Toute une histoire» et la quinzomadaire «Ça se discute». Rencontre exclusive avec «L’essentiel».

«L’essentiel» : Vos émissions reprennent bien souvent les mêmes thèmes. Et ce jour, dans «Toute une histoire», vous faites même revenir des invités déjà vus les mois passés. Vous n’avez pas la sensation de tourner en rond?

Jean-Luc Delarue: Mais est-ce qu’on reproche à Michel Drucker de recevoir Johnny Hallyday pour la 50e fois? Dans mes émissions, plus que les thèmes, ce qui importe, ce sont les histoires. Et chaque personne est une histoire…Et puis, j’ai beaucoup de plaisir à présenter ces émissions régulières. Je me sens utile. C’est important de se sentir utile, dans la vie. Et puis, les gens, on ne les force pas à venir. Quand ils viennent chez nous, c’est qu’ils sont suffisamment mûrs…

Lancée en janvier 2007, «Toute une histoire» est, à vos yeux, un succès?

Il y a les chiffres d’audience, et c’est vrai qu’on bat régulièrement des records. Mais c’est facile de battre des records quand on part de rien! Alors au-delà des chiffres, je crois que nous remplissons notre mission de service public. La preuve avec les téléspectateurs: on a toutes sortes de public. Et je tiens beaucoup à ce programme parce qu’il permet de rester en contact avec la société.

L’écoute des autres, vous l’avez apprise?

Non… Je n’ai pas de recette, si ce n’est la curiosité naturelle. La vie des autres m’intéresse. Peut-être parce que ça m’éclaire sur ma propre histoire.

Vous vous faites rare dans les médias…

C’est vrai, je ne suis pas hyperprésent dans les médias mais tout l’essentiel se passe à l’antenne. Il n’y a pas de forme de pudeur particulière dans mon attitude, simplement je suis persuadé que c’est ce qu’on on fait qui explique le mieux ce qu’on est.

On évoque souvent «le style Delarue»!

Ça ne veut pas dire grand-chose… Il m’arrive de regarder des petits bouts d’émissions. J’essaie d’aller vers plus de simplicité, plus de complicité. Alors, évoquer une marque de fabrique, mais ça friserait l’hystérie!

Il se dit que vous vous verriez dans les habits d’un dirigeant d’une chaîne télé…

J’aime beaucoup ce que je fais. Alors, il est difficile de dire si je voudrais quelque chose d’autre… Avec ce que je fais, je prends beaucoup de plaisir, c’est très agréable parce que ça se passe dans une grande simplicité… Et à travers les émissions, avec les histoires des personnes et des témoins, on cherche une certaine universalité. Donc, vous comprendrez que je ne me verrais pas parler de moi dans ces programmes ni même ailleurs. Ma fonction, c’est faire parler les autres. J’ai un métier, et il se trouve que j’aime bien l’exercer!

Alors, hormis le marathon de Paris, quels sont vos projets?

Continuer… On dit que Jean-Jacques Goldman écrit toujours la même chanson, que je fais toujours la même émission… Et alors? En continuant «Toute une histoire» et «Ça se discute», je sens que je suis au plus près de moi-même. Oui, présentateur, ça me convient! Et puis, je prépare, pour France 2, un prime time consacré à la maladie d’Alzheimer.

Question audience, c’est une émission à haut risque?

Je sais que c’est une émission compliquée. Mais je refuse d’être dans une société qui cache ses malades. Il faut montrer comment ça se passe aujourd’hui. Changer le regard sur la maladie, préparer les familles et les accompagnants. Dire aussi que pour les personnes atteintes de cette maladie, si elles perdent leur tête, leur cœur et leur sensibilité grandissent…Et puis, qu’est-ce qui n’est pas casse-gueule? En fait, le grand risque, c’est justement de ne pas en prendre!

Le 8 janvier dernier, le président Nicolas Sarkozy annonçait qu’il n’y aurait plus de pub sur toutes les chaînes de France Télévisions dès le 1er janvier 2009…

Je souris quand je vois et entends des confrères animateurs émettre des jugements sur cette histoire. Moi, je n’ai pas d’avis tranché… On ne sait pas encore quelle ambition sera demandée à la télé de service public. Demandera-t-on à France Télévisions de faire une télévision haut de gamme, élitiste? Lui demandera-t-on de s’inspirer de ce que font les Anglais à la BBC qui, elle, n’a jamais eu une seconde de pub mais qui, sur BBC1, propose encore plus de télé-réalité que TF1!