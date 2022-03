: Comment cuisinez-vous aujourd'hui?

En mode Rapido, à l’Aise ou La Totale? Delhaize dispose de tout ce dont vous avez besoin en magasin. Bon appétit!

Ah cuisiner! Il y a des jours où vous n’avez pas envie et où tout doit aller rapido, des jours où ça va un peu mieux et où vous êtes prêt à retrousser vos manches, puis il y a des moments où vous voulez y aller à fond pour faire ressortir la princesse ou le prince de la cuisine qui est en vous. Quelque soit votre humeur: Delhaize a la recette pour vous!

Rapido!

À l'aise!

Envie d’un petit plat facile à préparer? Optez pour le mode à l'aise et servez de quoi se régaler vite fait bien fait avec juste une poignée d’ingrédients. On peut aussi se simplifier la vie parfois! Envie de cuisiner relax? Avec nos recettes à l’aise, vous allez servir de délicieux petits plats. Quelques ingrédients déjà prêts vous attendent au rayon frais de votre Delhaize préféré pour compléter votre repas sans stress.

La totale!

Vous vous sentez une âme de top chef? Allez pour la totale et préparez les plats les plus exquis. Prêt à tout pour bien manger? Réveillez le chef qui est en vous avec nos recettes en mode la totale. Du rayon boucherie, au rayon fruits et légumes choisissez vous-mêmes en magasin les ingrédients à préparer de A à Z et concocter un succulent repas à partager en famille ou entre amis.