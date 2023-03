Grande distribution: Delhaize va supprimer 280 emplois en Belgique, le Luxembourg «pas concerné»

«Le marché luxembourgeois reste dynamique pour Delhaize»

Une manière de «stimuler l’investissement» et de «s’adapter à l’évolution constante des consommateurs», notamment avec des heures d’ouverture «flexibles», avait justifié le groupe. Plus de 80% des implantations Delhaize en Belgique – 636 sur 764 à savoir les enseignes AD Delhaize, Proxy Delhaize et Shop&Go – sont déjà gérées par des franchisés. Les syndicats belges ont dénoncé un projet qui risque, à leurs yeux, de dégrader les conditions de travail des quelque 9.000 salariés des supermarchés.

«Il y a d’autres manières de doper les ventes que de mettre à la porte les travailleurs fidèles», a protesté le SETCa (syndicat des employés, techniciens et cadres), affilié à la puissante centrale socialiste FGTB. «25% des franchisés sont en difficulté et les licenciements qui en découlent ne sont pas rares», a-t-il ajouté. À la mi-février, Ahold Delhaize a annoncé avoir dégagé en 2022 un bénéfice net de 2,5 milliards d’euros (+13,5% sur un an), sur fond de chiffre d’affaires dopé par les ventes aux Etats-Unis, où le groupe réalise la plus grande partie de ses ventes.