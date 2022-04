Au Luxembourg: Delhaize rappelle du porc après des traces de listeria monocytogenes

Les clients ayant acheté un lot de hure de porc, chez Delhaize, sont invités à ne pas le consommer en raison de la présence possible d'une bactérie, la listeria monocytogenes. L'information a été communiquée en début de soirée vendredi, et concerne les paquets de 200 grammes, de la marque Delhaize, dont la date de péremption est comprise entre le 2 et le 7 mai. Le code EAN du produit concerné est le suivant: 5400112720066. La hure de porc est un produit de charcuterie à base de tête de porc.