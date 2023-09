Ivresse, délit de fuite… Plusieurs arrestations ce week-end

Ce fut également le cas après un accident de la route à Eschdorf, où les tests de drogue et d'alcoolémie effectués sur place se sont révélés positifs pour l'un des conducteurs. Celui-ci a alors été emmené par une patrouille de police à l'hôpital pour une prise de sang. À son arrivée, l'homme s'est montré de plus en plus agressif envers le personnel et les agents, si bien qu'il a été immobilisé et emmené au poste pour y subir d'autres examens officiels. Un procès-verbal a été établi et une interdiction provisoire de conduire a été prononcée.