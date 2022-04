Justice en France : Deliveroo prend une amende record pour «travail dissimulé»

La plateforme Deliveroo a été sévèrement sanctionnée par la justice mardi en se voyant infliger une amende de 375 000 euros, le maximum prévu par la loi, pour «travail dissimulé».

L'entreprise Deliveroo a été reconnue coupable par le tribunal judiciaire de Paris d'avoir employé des livreurs indépendants plutôt que de les salarier entre 2015 et 2017. Deux de ses dirigeants successifs durant cette période ont également été condamnés pour «travail dissimulé» à un an de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende, assortie d'une interdiction de gérer une entreprise durant cinq ans avec sursis.

Un troisième cadre, reconnu coupable de «complicité de travail dissimulé», sécope d'une peine de quatre mois de prison avec sursis et une amende 10 000 euros. «Le tribunal observe que la question n'est pas celle de savoir si le statut de travailleur indépendant est, ou pas, un statut juridique satisfaisant, mais de constater qu'en l'espèce, il s'est agi pour Deliveroo d'un habillage juridique fictif ne correspondant pas à la réalité de l'exercice professionnel des livreurs», a expliqué la juge. «Dans la présente affaire, le trouble causé à l'ordre public économique et social et fiscal est majeur», a-t-elle souligné.

«Concurrence déloyale»

«Le recours à une main d’œuvre non déclarée génère de facto une situation de concurrence déloyale avec les salariés déclarés pour lesquels l'employeur doit payer des charges sociales et qui eux-mêmes paient des impôts selon leurs ressources mais aussi avec les autres entreprises du secteur de la livraison courte distance qui, elles, respectent la législation», a poursuivi la magistrate.

«Un faux travailleur indépendant, soumis à un lien de subordination juridique et dans une situation de dépendance économique ne pourra pas faire valoir ses droits sociaux dans les mêmes conditions qu'un salarié déclaré: droit de grève, visites médicale, liberté syndicale, jours fériés...», a-t-elle énuméré.

Un porte-parole de la plateforme a indiqué que la société «envisageait» de faire appel. «Nous contestons catégoriquement ce jugement qui nous paraît difficilement compréhensible», a indiqué Damien Steffan, responsable de la communication de Deliveroo France.

Pression, surveillance et réprimandes

Outre l'amende record de 375 000 euros, Deliveroo France devra verser pour «préjudicie moral» 50 000 euros de dommages et intérêts à chacun des cinq syndicats (CGT, Union Solidaires, Sud commerces et services, Sud commerces et services Ile-de-France et le Syndicat des transports légers) parties civiles. Elle devra également verser des dommages et intérêts à d'anciens livreurs parties civiles. L'affichage de cette décision de justice devra apparaître sur le site de la plateforme durant un mois.

Lors du procès, en mars, une dizaine de livreurs à vélo ou scooter avaient défilé à la barre pour raconter leur arrivée à Deliveroo, attirés par les promesses de «liberté» et de «flexibilité», mais y avaient découvert la «guerre» pour obtenir les meilleurs «créneaux» horaires, la «pression», la «surveillance» et les réprimandes de Deliveroo. Une centaine sont parties civiles au procès.