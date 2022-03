Bilan financier : Deloitte Luxembourg se porte très bien

LUXEMBOURG - En 2011/2012, le cabinet d’audit et de conseil affiche une croissance de 10% de son chiffre d’affaires.

Lors de l’exercice clos le 31 mai 2012, Deloitte Luxembourg a vu ses résultats bruts progresser de 10% à 177,5 millions d’euros. Une croissance qui témoigne «de la cohérence et de la robustesse de notre modèle d’entreprise multidisciplinaire et de la confiance que nous accordons quotidiennement à nos clients», s’est félicité Yves Francis, Managing Partner de Deloitte Luxembourg. L’entreprise a recruté 180 nouvelles personnes en septembre et compte aujourd’hui 1 400 employés de 46 nationalités différentes au Luxembourg.