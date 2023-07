Enquête ouverte après les plaintes des enfants d’Alain Delon

«Attitude dénigrante et agressive»

La première plainte, datée de mardi et remise par le conseil des trois enfants d’Alain Delon , vise des faits de «harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale», selon le magistrat. Les enfants y dénoncent «l’attitude dénigrante et agressive» de cette femme à l’encontre d’Alain Delon et de ses enfants, ainsi que «ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d’Alain Delon». «Par déclaration signée et jointe à la plainte, il était indiqué qu’Alain Delon s’associait à celle-ci», selon le communiqué.