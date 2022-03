Concert : Delphic confirme son statut de talent prometteur

Le groupe de Manchester, signé chez le label Kitsuné, est passé par la Rockhal, jeudi soir.

Pourrait-on s’attendre alors à plus d’une simple répétition en live des chansons gravées sur disque? Et oui! Plusieurs chansons s’enchaînent sans pause, d’autres sont présentées en version élargie. Alors que la voix du chanteur et bassiste James Cook fait preuve d’une certaine puissance, celle de Richard Boardman (au synthé) est plus haute. Un joli contraste se crée grâce aux deux timbres. De temps en temps, Richard et son collègue Matt Cocksedge, à la guitare, prennent les baguettes dans les mains et battent sur leurs pads électroniques.