En France : Delphine Jubillar a été filmée peu avant sa disparition

De nouvelles images de l'infirmière française ont été dévoilées. Elles datent du 15 décembre 2020, quelques heures avant qu'elle ne donne plus signe de vie.

La justice a prolongé ce lundi de six mois la détention de Cédric Jubillar, soupçonné d’avoir tué son épouse, Delphine, et emprisonné depuis un an près de Toulouse. Ses avocats ont aussitôt annoncé qu’ils faisaient appel de la décision du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse.