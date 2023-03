France: Delphine Wespiser coincée sept jours dans un monastère

«Delphine va être dans un monastère. Elle ne peut pas parler, elle n’a pas accès à son téléphone, elle ne peut lire que la Bible pendant une semaine», a indiqué l’ennemi d’Arthur. Sur Instagram, Miss France 2012 a confirmé qu’elle s’était bien envolée pour «une expérience unique». «Une émission différente qui me ressemble et qui va m’offrir un temps précieux pour l’introspection. Me permettre de voir un peu plus profondément dans mon coeur, ma tête et mon âme… Et pour que ça marche, j’ai besoin de me déconnecter totalement des réseaux et d’être sans téléphone pendant 7 jours», a écrit la jeune femme âgée de 31 ans.