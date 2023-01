NBA : Déluge de trois points pour les Warriors à Cleveland

Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green n'ont pas participé à la rencontre, au lendemain de la défaite crève-cœur des champions NBA en titre en prolongation contre les Celtics à Boston (121-118).

Mais grâce aux 32 points de Poole et aux 22 points de Ty Jerome, les Warriors ont décroché leur première victoire à l'extérieur cette saison contre une équipe présentant un bilan positif. Ils ont donné le ton en réussissant sept des huit tirs à trois points du premier quart-temps, et leurs 14 tirs à trois points de la première mi-temps sont les plus nombreux jamais réalisés par un adversaire de Cleveland sur une moitié de rencontre.