Séniors au Luxembourg : Demande d'agrément: Cahen demande des précisions à Orpea

LUXEMBOURG – Orpea Luxembourg est invité par les autorités à fournir des informations supplémentaires dans le cadre de sa demande d’agrément pour exploiter une résidence pour personnes âgées à Luxembourg-Merl.

L’arrivée d’Orpea au Luxembourg n’est pas encore actée. Corinne Cahen, la ministre de la Famille et de l’Intégration, indique ce mardi avoir envoyé une lettre à ORPEA Luxembourg Exploitations SARL. Objectif affiché: lui demander des informations supplémentaires dans le cadre de l’instruction de la demande d’agrément pour exploiter une résidence pour personnes âgées à Luxembourg-Merl.

Pour rappel, un scandale de maltraitance sur personnes âgées a éclaté au sein du groupe en France, au début de l'année. Les pratiques ont été dénoncées dans le livre «Les Fossoyeurs», écrit par le journaliste français Victor Castanet, et publié le mercredi 26 janvier. L'auteur y décrit un système où les soins d'hygiène, la prise en charge médicale, voire les repas des résidents sont «rationnés» pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Et ce alors que les séjours sont facturés au prix fort.

«Le courrier en question a également été communiqué pour information aux membres de la commission de la Famille et de l’Intégration de la Chambre des députés», précise le ministère de la Famille et de l'Intégration. Avec ce courrier, la ministre a également fait parvenir aux députés un rapport de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales françaises de mars 2022 sur la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe ORPEA, complètent les autorités.