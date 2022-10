France/Grand Est : Démantèlement d'un réseau de cocaïne entre Strasbourg et les Antilles

STRASBOURG – La police a démantelé un important réseau de trafiquants de cocaïne agissant entre les Antilles françaises et Strasbourg et saisi plus de 300 kg de drogue, a annoncé lundi l'Ofast, l'office de lutte contre la drogue.