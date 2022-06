En Italie : Démantèmement d'un réseau terroriste lié à une attaque contre «Charlie»

Une opération antiterroriste coordonnée par Europol en Italie et ailleurs en Europe a permis le démantèlement d'un réseau de Pakistanais en lien avec une attaque qui visait «Charlie Hebdo» en 2020.

Cette opération, coordonnée par le parquet de Gênes (nord) et la direction du service antimafia et antiterrorisme, a abouti à «l'arrestation de citoyens pakistanais», a annoncé la police dans un communiqué, évoquant l'émission de 14 mandats d'arrêt en Italie et à l'étranger.