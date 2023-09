La nouvelle association automobile secoue le secteur au Luxembourg

Annoncée cette semaine, la création de l’Association luxembourgeoise de l’industrie automobile (Alia), qui veut défendre les intérêts des fabricants dans le pays, se voit décriée par une partie du secteur. Dans une prise de position officielle, la House of Automobile (HOA) a indiqué que le secrétaire général de l’Alia, Guido Savi, «n’a pas été mandaté par la House of Automobile ou par un de ses membres (Febiac/Fedamo/Mobiz) pour représenter les constructeurs et les importateurs automobiles au Luxembourg».

Contactée par L’essentiel, la HOA, qui se désigne «représentant officiel du secteur automobile au Luxembourg», a précisé que «la démarche était surprenante». «Guido Savi a quitté la Fédération belge de l’automobile et du cycle (Febiac), dont il était le représentant au Luxembourg depuis sept ans) en début d’année, il n’est plus administrateur de la HOA, on se demande quel mandat il a. Il ne représente personne», réagit Gerry Wagner, porte-parole de la HOA.

«Je suis légitime pour représenter les constructeurs au Luxembourg»

Attaqué, Guido Savi dit qu’il se doutait de cette réaction, même s’il la regrette. Le consultant automobile persiste et signe. «Je suis légitime pour représenter les constructeurs au Luxembourg, j’assure la continuité de ce que je faisais avant. Dans les autres pays européens, il y a une fédération pour les constructeurs et une pour les distributeurs. La Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo) est réticente à avoir une "concurrence" sur place», rétorque Guido Savi.

Et d’assurer: «J’ai le soutien des autorités luxembourgeoises et l’intérêt de nombreuses marques automobiles. Nous allons confirmer les adhésions à l’Alia dans quelques semaines».