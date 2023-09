Demi Lovato: «C’est quand je fais l’amour que je me sens le plus en confiance»

«Je vais être un peu osée et dire que c’est quand je fais l’amour que je me sens le plus en confiance». C’est ce qu’a déclaré mardi Demi Lovato dans le podcast «TheLadyGang». «Parce qu’on est tellement présent. Vous ne pensez pas à ce qui obscurcit votre jugement le reste de la journée. En tout cas, c’est comme ça que ça se passe pour moi. Ce n’est pas le cas pour tout le monde», a précisé celle qui vit une «relation incroyable» avec le musicien Jutes .

En revanche, la chanteuse de 31 ans est beaucoup moins sûre d’elle quand elle est en tournée. Une situation qu’elle explique par les insécurités dont elle a longtemps souffert et par la mauvaise image qu’elle a pu avoir de son corps. «Je suis tellement humaine et j’ai été très ouverte sur mes luttes, ayant eu à faire face à un trouble de l’alimentation dans le passé. Être sur scène quand tu as une mauvaise image de ton corps et le pire des sentiments», a confié la chanteuse.