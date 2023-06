Instagram: Demi Lovato s'est-elle fiancée? Elle répond

Demi Lovato et Jutes filent le parfait amour depuis l’été 2022.

Demi Lovato, dont la pochette de l’album «Holy Fvck», sorti le 19 août 2022, a fait scandale en Angleterre , ne s’est pas encore engagée pour la vie. C’est ce qu’a fait savoir l’artiste non binaire , qui a adopté le pronom «elle », sur les réseaux sociaux. Dans une story, postée le 17 juin 2023, elle a écrit: «Si j’étais fiancée, je l’annoncerais!»

Demi Lovato, 30 ans, a ainsi clarifié, de manière très claire, son statut relationnel avec son chéri avec qui elle est depuis l’été 2022. On rappellera que les rumeurs de fiançailles se sont propagées après que l’Américaine a remercié par erreur son «fiancé», avant de corriger en «petit ami», le musicien canadien lors d’un concert dans le New Jersey, aux États-Unis. Jutes est le coauteur des titres «Substance», «Happy Ending» ou encore «City of Angels» qui figurent sur le dernier disque en date de la chanteuse.