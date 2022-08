Nouvel album : Demi Lovato semble épingler son ex dans une chanson

Demi Lovato, qui est récemment revenue au pronom «elle» sur les réseaux sociaux, a sorti son 8e album studio «Holy Fvck» le 19 août 2022. «Lors de la création de ce disque, je voulais explorer la dichotomie entre les idées et les sentiments auxquels nous sommes tous confrontés: le bien et le mal, la colère et l’amour. L’album est un voyage profondément personnel qui commence par la douleur et la colère et se termine par la récupération de mon pouvoir», a-t-elle communiqué. Contenant 16 titres, «Holy Fvck» fait surtout parler de lui pour sa 6e piste, intitulée «29», qui semble faire référence à la relation entre celle qui a dédicacé des vibromasseurs pour la dernière Saint-Valentin en date et Wilmer Valderrama, qui a duré de 2010 à 2016.