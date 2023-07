Cyclisme: Demi Vollering remporte le Tour de France Femmes

La Néerlandaise Demi Vollering, coéquipière de Christine Majerus, a remporté pour la première fois le Tour de France Femmes au terme de la 8e et dernière étape, un contre-la-montre de 22 kilomètres qui est revenu à la Suissesse Marlen Reusser, dimanche à Pau.

Vollering (SD Worx), 26 ans, succède à sa compatriote Annemiek van Vleuten (Movistar), qui règne depuis plusieurs saisons sur le cyclisme féminin et a annoncé sa retraite en fin de saison. Les Luxembourgeoises Christine Majerus et Nina Burton finissent respectivement en 60e et 83e positions du classement général.