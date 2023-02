Affaire dans le basket luxembourgeois: Démission surprise du sélectionneur national adjoint

Jérôme Altmann, sélectionneur adjoint de l'équipe nationale féminine, a présenté sa démission à la Fédération luxembourgeoise de basket-ball (FLBB) mardi dernier. D'après RTL, celui qui est aussi entraîneur de l'équipe féminine de Dudelange aurait pris cette décision suite à l'imbroglio autour de la demi-finale de Coupe de Luxembourg Dudelange-Gréngewald. Selon nos informations, d'autres tensions existaient déjà entre Altmann et la FLBB.

Joint par L'essentiel, le président de la FLBB, Samy Picard, explique qu'il a été prévenu par e-mail la semaine dernière, mais qu'il n'a pas réussi à joindre Altmann pour éclaircir la situation depuis. Nous ne sommes pas non plus parvenus à le contacter. Dans son message, l'entraîneur de 42 ans n'a pas donné d'explications plus précises sur les raisons de sa soudaine démission, laissant la fédération dans l'incompréhension.