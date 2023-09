Près de 6 000 nouveaux logements à construire dans le pays

Mais ce chiffre de 6 180 unités s’avère relativement plus important que le nombre de logements traditionnellement construits au Luxembourg qui est de l'ordre de 3 800/4 000 unités. Ainsi, en moyenne, entre 2012 et 2016, moins de 3 000 nouveaux logements ont été construits chaque année, tandis que cette moyenne monte à près de 4 000 logements entre 2017 et 2019, est-il écrit dans le rapport d'enquête sectorielle, dans le secteur de l'immobilier résidentiel, publié par l’Autorité de la concurrence, en juillet dernier.

Réserve foncière considérable

Rappelons que le Grand-Duché dispose d’une réserve foncière considérable permettant de loger des dizaines de milliers de personnes dans les prochaines années, selon les chiffres compilés par l'outil Raum+ qui permet aux communes d'avoir une vue globale sur les surfaces disponibles. Le pays dispose ainsi aujourd’hui de 5 720 hectares dont 63% pour des zones d’habitation, 13% de zones industrielles et commerciales et 13% de zones mixtes. Un potentiel qui pourrait permettre de construire entre 142 500 et 161 500 unités de logement, ce qui correspond à un parc pouvant accueillir jusqu’à 371 500 personnes (si on compte une taille moyenne de ménage de 2,3 personnes).