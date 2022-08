Inde : Démolition de «tours jumelles» illégales retransmise à la TV

La destruction de «tours jumelles» de 100 mètres de haut à Noida, dans la banlieue de New Delhi, où se trouve une forêt de structures en béton similaires, est un exemple rare de la fermeté des autorités à l’égard des promoteurs et des fonctionnaires corrompus. Les 32 étages d’«Apex» et les 29 de «Ceyane», qui comptent au total près d’un millier d’appartements jamais habités au cours des neuf années de contentieux juridiques, se sont écroulés en quelques secondes dans un immense nuage de poussière. Un événement qui a été retransmis en direct sur les chaînes de télévision. Les tours se sont affaissées en quelques secondes après la mise à feu des 3700 kilos d’explosifs, ce qui constitue la plus importante démolition jamais réalisée à ce jour en Inde, ont rapporté les médias locaux.