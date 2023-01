Birmanie : Défilé militaire et prisonniers libérés pour le jour de l'indépendance

En Birmanie, la junte va libérer plus de 7 000 prisonniers pour marquer le 75e anniversaire de l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, a déclaré mercredi le porte-parole de la junte. «Au total, 7 012 prisonniers seront graciés pour marquer le 75e anniversaire du jour de l'indépendance», a déclaré Zaw Min Tun à l'AFP, sans préciser si l'amnistie inclurait des personnes emprisonnées dans le cadre de la répression contre la dissidence.

Les célébrations du jour de l'indépendance ont commencé par un défilé militaire mercredi matin. À l’aube, des chars d’assaut, des lance-missiles et autres véhicules blindés ont parcouru les rues de la capitale, donnant le coup d’envoi d’une parade militaire. Des fonctionnaires et des lycéens ont suivi les troupes, accompagnés par une fanfare militaire, tandis que 750 colombes de la «paix» ont été lâchées pour marquer l’occasion, selon les médias d’État.

«Imposture» électorale

La junte birmane, qui a récemment conclu une série de procès à huis clos contre Aung San Suu Kyi, se prépare à de nouvelles élections qui se tiendront plus tard dans l’année, et qui ont déjà été qualifiées d'«imposture» par les États-Unis. Selon des experts, la junte pourrait abandonner le système uninominal majoritaire à un tour par lequel le parti d’Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), avait remporté d’écrasantes majorités en 2015 et 2020.