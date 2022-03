Course de côte : Demuth titré à Lorentzweiler

Le Luxembourgeois Guy Demuth (LOLA B) a remporté, lundi, la course de côte de Lorentzweiler devant le Français Fabien Frantz (LOLA B), vainqueur en 2009, et le Belge Jean Schmits (RALT RT23 F300).

Tous trois étaient engagés dans la Division 9 (Groupe F3000, CUP 2) qui réunit des véhicules de 2001 à 3000 cc. En Division 8, le titre est revenu au Français Anthony Loeuilleux (TATUUS FR20) qui s'est imposé devant les Belges Philippe Coenart et Gilles Saintmard. Le Français Cyrille Frantz (OSELLA PA 27) s'est classé quatrième du classement général et l'a emporté en Division 7 devant les Belges Jacques Marchal et Georges Hubert.

Le Suisse Bruno Iannielo (Lancia Delta S4) a surclassé la Division 5, décrochant son cinquième titre de rang à Lorentzweiler et une belle cinquième place au général. L'Allemand Thomas Flick (Renault Clio Williams) et le Belge Werner Heindrichs (Opel Corsa 16V Veyta) terminent respectivement premiers en Division 4 et Division 3. À noter que Francis Kienert (Porsche 3.0 RS) gagne dans le groupe historique devant Tommy Rollinger et Paule Kienert.