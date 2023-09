Den Atelier: The Hives sont de retour après 10 ans d'absence!

Concert

The Hives... en pause créative? Sûrement pas! Pourtant, alors que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dernier album du groupe suédois, Lex Hives (2012), ceux qui craignent de tomber dans le cliché rock vieillissant d'un groupe qui tourne autour de ses gloires passées peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Oui, The Death Of Randy Fitzsimmons est le premier album complet des Hives depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, de retour pour leur dernier acte, le groupe a livré un album qui n'est pas seulement digne de son héritage, mais qui donne un nouvel éclat au groupe. The Death Of Randy Fitzsimmons est une véritable renaissance.