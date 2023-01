France : Denis Brogniart accusé de harcèlement moral

Denis Brogniart a présenté des excuses à celles et ceux «qu’il a pu blesser».

L’article, publié ce vendredi, risque de faire grand bruit. Dans les colonnes de Voici, Denis Brogniart est accusé par plusieurs anciennes collaboratrices de harcèlement moral. Ainsi, l’une d’entre elles assure avoir été insultée par l’animateur de «Ninja Warrior» durant une coupure pub en 2018. Il l’avait alors traitée de «merde tout juste bonne à sourire» devant l’équipe technique et les spectateurs.

Contacté par Voici, Denis Brogniart a répondu aux accusations. «Je suis très engagé, perfectionniste et, à l’occasion de deux directs sur TF1, où la pression est très intense, j’ai eu des mots qui ont dépassé ma pensée, des propos qui ont heurté certaines personnes et je le regrette. Rien ne justifie mon comportement, qui faisait suite à certaines difficultés», a-t-il déclaré, présentant en outre ses excuses, «à celles et ceux qu’il a pu blesser».