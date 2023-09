Le Luxembourg en bref: Bientôt un meilleur remboursement des soins dentaires

Le Cercle des médecins-dentistes (CMD) indique ce lundi que les patients pourront bientôt bénéficier d'un meilleur remboursement des soins dentaires, par la Caisse nationale de santé (CNS). Cela concerne notamment la parodontologie (médecine dentaire spécialisée dans le traitement des tissus de soutien de la dent, comme les gencives), «des soins dentaires importants et préventifs pour une population de plus en plus âgée». Rappelons que les soins dentaires sont intégralement pris en charge dans la limite de 73,76 € par an (montant applicable au 1er avril 2022). Au-delà de ce montant, ils sont pris en charge par l'assurance maladie à hauteur de 88 %. Pour les enfants mineurs, le remboursement est total (dans la limite des tarifs conventionnels).