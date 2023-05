Basketball: Denver frappe en premier contre Phoenix

Le duo Jamal Murray - Nikola Jokic a compilé 58 points lors de l’acte I face à Phoenix. Getty

Les Denvers Nuggets, portés par les 34 points de Jamal Murray, ont dominé les Phoenix Suns de Kevin Durant (125-107) dans la nuit de samedi à dimanche, lors du premier match de la demi-finale de la Conférence Ouest en NBA. Nikola Jokic, le double MVP en titre de Denver, a ajouté 24 points et 19 rebonds alors que six joueurs des Nuggets ont inscrit plus de 10 points lors de cette victoire convaincante de la tête de série n°1. Chez les Suns, Durant (29 points) et Devin Booker (27 points) se partagent les honneurs.

Seul le premier quart-temps, avec 14 changements du leader, a en effet réellement été indécis. Ensuite, Phoenix n'a plus mené qu'une fois au début de la deuxième période, qui a vu Denver prendre progressivement le large (68-51 à la mi-temps).

Outre le réalisme de leurs cadres, les Nuggets ont construit leur succès sur une meilleure réussite à trois points (18 tirs primés contre 7), une meilleure exploitation des ballons rendus par l'adversaire et une plus grande activité au rebond (49 contre 38). «Quand Phoenix cherchait à revenir, Murray les a presque chaque fois arrêtés en rentrant quelques gros tirs», s'est réjoui son entraîneur, Mike Malone.

Jamal Murray de retour au top

Après avoir manqué les play-offs des deux dernières saisons, en raison d'une blessure à un genou, Murray affiche une forme comparable à celle de 2020, lorsque les Nuggets avaient atteint la finale de la Conférence Ouest. «C'était compliqué de ne pas l'avoir ces deux dernières saisons, a reconnu Malone. Quand il est en pleine possession de ses moyens, on sait de quoi il est capable.» «C'est agréable d'être décisif au moment le plus important de la saison, s'est félicité Murray sur TNT. On a confiance en nous. On va continuer à faire ce qu'on fait, prendre les matches les uns après les autres et montrer aux autres qu'on est là.»

Dans le camp d'en face, l'ancien MVP Durant, en difficulté à longue distance et peu adroit, n'a pu que constater les dégâts. «J'ai glissé parfois, j'ai balancé quelques mauvaises passes et n'en ai délivré qu'une seule décisive, j'ai perdu sept ballons, a-t-il résumé. Avec des matches comme ça, vous ne pouvez pas gagner.» «Il faut que je fasse bien plus attention. C'est de ma faute», a-t-il ajouté, fataliste.

Le vainqueur recevra encore lundi lors du deuxième opus de cette série au meilleur des sept matches.