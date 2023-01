Basket : Denver s’offre Boston, un dunk de Williams martyrise le panier

Et les Nuggets croquèrent les Celtics! Dans l'affiche phare de ce début d'année en NBA, Denver a dominé Boston (123-112) dans la nuit de dimanche à lundi, sous le leadership du pivot serbe Nikola Jokic, auteur de son neuvième triple-double de la saison avec 30 points, 12 rebonds et 12 passes.

Entre leaders de conférence, la franchise du Colorado a pris les devants dès le premier quart-temps (37-28), et les «C's» n'ont jamais pu revenir, malgré les 55 points cumulés du tandem Jaylen Brown (30) et Jayson Tatum (25). Jokic, lui, double MVP en titre, a pris ses coéquipiers par la main et montré l'exemple, avec un 10/13 au shoot (dont 2/2 à trois points et 8/8 aux lancers francs). Et même l'interruption de plus d'une demi-heure au beau milieu du dernier quart-temps pour réparer un panier martyrisé par un dunk de Robert Williams (Boston) n'a pas fait dévier Denver de la voie victorieuse.