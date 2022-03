Musique - Denzel Curry signe l'album rap de ce début d'année

Le rappeur Denzel Curry vient de dévoiler son nouvel album «Melt My Eyez See You Future», moins deux mois avant son concert à la Rockhal, le 12 mai prochain.

À 27 ans, le rappeur Denzel Curry a vécu mille vies, faites de drames et d'accomplissements. Une agressions sexuelle étant enfant, la mort violente de son frère abattu par la police, un parcours scolaire sinueux, mais aussi une ascension ininterrompue dans le milieu du hip-hop jusqu'à «Melt My Eyez See You Future», son album le plus abouti sorti vendredi.

Le rappeur originaire de Carol City en Floride fait partie des rares artistes à se renouveler sans cesse. Après la révélation «Imperial» (2016), l'expérimentation «Ta13oo» (2018) et la déflagration «Zuu» (2019), ce nouveau projet se révèle être l'album de la maturité, et le meilleur disque de rap de ce début d'année. 45 minutes d'introspection permanente sur son parcours, le sens de la vie, mais également des réflexions toujours pertinentes sur la violence policière et les démons de l'Amérique.

De Kanye West à The Roots en passant par le cinéma et les arts martiaux, les sources d'inspiration sont aussi nombreuses que diverses pour un résultat d'une richesse rare sur le plan artistique. Truffé de samples, de beats boom-bap et de boucles de piano, ce nouvel album réconciliera les plus nostalgiques avec le hip-hop actuel.

À l'heure de la drill et du mumble rap – quoiqu'en déclin depuis quelques année – Denzel Curry lorgne volontiers vers les sonorités pures des 90's, scratches à l'appui («The Ills») sans pour autant renier sa capacité de «kicker» («Sanjuro») et de rappeur de son temps («X-Wing»). Une bande son délicieuse portée par des arrangements aboutis, des productions de haut niveau (Kenny Beats, JPEGMafia, DJ Khalil, Thundercat) et des invités prestigieux (6lack, JID, Rico Nasty, slowthai).