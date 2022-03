En Arctique : Départ de la 1ère centrale nucléaire flottante

La première centrale nucléaire flottante s'apprête à traverser les eaux de l'Arctique afin d'alimenter les zones isolées.

Tracté par des navires

Le voyage devrait durer entre quatre et six semaines, en fonction de la météo et de la quantité de glace sur la route, bien que le Passage du Nord-Est --qui permet de relier l'océan Atlantique à l'océan Pacifique en longeant la côte nord de la Russie-- est de plus en plus accessible avec la fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique.