Dépasser le quota de jours de télétravail, un choix payant?

Un frontalier qui télétravaille plus que permis par les accords fiscaux fixés à 34 jours pour les résidents français et belges et 19 pour les allemands, devra déclarer l'ensemble de ses jours de télétravail à l'administration fiscale de son lieu de résidence. Ainsi, un frontalier belge qui télétravaille 40 jours dans l'année devra déclarer ces 40 jours et non 6 jours (40-34 jours permis par les accords fiscaux).