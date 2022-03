Depeche Mode devenu classique

Avant de se

produire le 6 mai

à la Rockhal, Depeche Mode présente son nouvel album, «Sounds of the Universe».

Depuis presque trois décennies dans le showbiz et avec plus de 100 millions de disques vendus mondialement, il est difficile de toujours satisfaire son public. Ici une sonorité qui ennuie, là un texte qui n'a rien à voir avec notre actualité. Pas dans le style du début tant apprécié ou bien pas assez innovant, les critiques sont nombreuses et parfois contradictoires. Depeche Mode ne fait actuellement pas exception à cette règle.