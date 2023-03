Lutte: Dépitée par la défaite de son fils, elle se défoule sur ses lunettes

L’Américain Spencer Lee, l’un des meilleurs lutteurs sur le plan universitaire, a été battu en demi-finale du championnat national. Un réel choc tant il était le favori. Car Lee, 24 ans, jouait gros. Le lutteur de l’Université de l’Iowa pouvait devenir le cinquième lutteur de l’histoire à remporter quatre titres nationaux. Il avait été couronné en 2018, 2019 et 2021. Surtout, il n’avait plus subi la défaite en plus de quatre ans.