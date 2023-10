Elections législatives: Le dépouillement avance déjà

«C'est sûr que ça va être une très longue journée», sourit le président du bureau de vote principal de Berdorf. La commune organise en effet, ce dimanche, à la fois les élections législatives et les élections communales, mais elle est rôdée. «Chaque électeur reçoit deux bulletins différents et on a deux urnes» mais une seule équipe effectuera le dépouillement, en commençant par celui des législatives «sur requête du ministère» pour pouvoir distribuer les sièges de la circonscription.

Seul Vic, 30 ans, trouvait la situation «particulière, car je suis nouveau dans la commune, et je ne connais pas encore bien la vie communale». Pour Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi, aux Affaires sociales et à l'Insertion, «c'est un moment où on se sent citoyen, mais pas spécialement "doublement" citoyen».