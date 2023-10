Résultats partiels: le CSV loin devant, l'ADR cartonne, Déi Gréng s'effondrent

«Ces cinq dernières années, nous avons relevé des défis ambitieux et compliqués à la fois: logement, sécurité intérieure, défense, climat, énergie, note Meris Sehovic, vice-président des Verts. Ce sont des dossiers clés du développement de notre pays. On a bien travaillé, on a fait avancer notre pays. Mais ce sont des dossiers controversés, il y a des conflits, cela pourrait expliquer notre score. Mais c'est encore trop tôt dans la soirée pour le dire, l'analyse suivra plus tard».