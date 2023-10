Elections législatives: Résultats partiels: le CSV loin devant, l'ADR cartonne, Déi Gréng s'effondrent

Sur un peu plus de 207 000 bulletins de vote dépouillés, le CSV est crédité de 29,27% des voix, selon le dernier point de passage du bureau centralisateur des résultats. Ce qui donne, pour le moment, 22 élus chrétiens-sociaux, un de plus qu'aux résultats partiels précédents. Le LSAP en aurait lui 10 et le DP 13. L'effondrement des Verts se précise, Déi Gréng étant crédités de 3 sièges pour le moment, six de moins que dans la Chambre actuelle.